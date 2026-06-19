РФ вночі атакувала Україну дронами: як відпрацювала ППО і чи є прильоти

Росіяни атакували 90 ударними безпілотниками типу Shahed, "Гербера", "Італмас", "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 79 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас", "Бандероль" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 9 ударних дронів на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі безпілотники. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.