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РФ ночью атаковала Украину дронами: как отработала ПВО и есть ли прилеты

09:26 19.06.2026 Пт
2 мин
Беспилотники летели с четырех направлений
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 79 дронов (Getty Images)

В ночь на 19 июня Россия атаковала Украину 90 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей, однако некоторые из них все же попали в цель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-воздушных сил ВСУ.

Россияне нанесли удар с помощью 90 ударных беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас", "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 79 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас", "Бандероль" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

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Зафиксировано попадание 9 ударных дронов в 8 точках, а также падение обломков сбитых аппаратов в 8 точках.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские беспилотники. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, в пятницу утром, 19 июня, россияне атаковали Харьков кабовыми ракетами. В результате обстрела в одном из районов повреждены дома, есть пострадавшие.

Утром 18 июня Россия нанесла баллистический удар по Днепру. Пострадали 10 человек.

Также враг нанес удар по энергообъекту в Полтавской области. Из-за удара часть населения осталась без света, энергетики делают все возможное, чтобы восстановить электроснабжение в домах.

В течение ночи 18 июня Россия атаковала Украину более чем 200 ударными дронами и 7 баллистическими ракетами. В результате атаки зафиксировано почти 30 прилетов.

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