РФ вночі атакувала Київщину: пошкоджені будинки та ЛЕП, виникли пожежі

"У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено. Наслідки атаки фіксуємо в трьох районах області", - зазначив Калашник.

За його словами, у Бучанському районі пошкоджено два приватні будинки, у Фастівському було пошкоджено лінію електропередач залізниці. Рух потягів вже відновлено.

У Обухівському районі пошкоджено приватний будинок так господарчі споруди. Оперативні групи продовжують фіксацію та ліквідацію наслідків ворожих обстрілів.

"Дякую нашим мисливцям з проекту "Чисте небо". Сьогодні уночі ними було перехоплено понад чотири десятки ворожих дронів. Так тримати", - додав глава Київської ОВА.