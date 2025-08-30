РФ ночью атаковала Киевскую область: повреждены дома и ЛЭП, возникли пожары

"В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено. Последствия атаки фиксируем в трех районах области", - отметил Калашник.

По его словам, в Бучанском районе повреждены два частных дома, в Фастовском была повреждена линия электропередач железной дороги. Движение поездов уже восстановлено.

В Обуховском районе поврежден частный дом и хозяйственные постройки. Оперативные группы продолжают фиксацию и ликвидацию последствий вражеских обстрелов.

"Спасибо нашим охотникам из проекта "Чистое небо". Сегодня ночью ими было перехвачено более четырех десятков вражеских дронов. Так держать", - добавил глава Киевской ОГА.