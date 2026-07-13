У РФ влада вимагає від бізнесу відправляти працівників на війну або платити гроші, - ЗМІ

Згідно з сюжетним матеріалом, "Дождь" ознайомився з "Планом відбору кандидатів на службу за контрактом у 2026 році" для Муйського району Бурятії.

Телеканал отримав цей документ від джерела, близького до адміністрації республіки, проте співрозмовник уточнив, що така схема працює по всій території Росії.

У цьому "плані" зазначено, скільки людей працює у компанії, яка в ній кількість чоловіків від 20 до 60 років і скільки потрібно відправити на війну проти України.

Джерело розповіло, що схема працює таким чином: голова Муйського району отримує цифру з республіканського штабу, а вже місцевий штаб займається розподілом на підприємствах, скільки людей вони мають віддати.

Водночас для бізнесу, який не готовий відправляти співробітників на війну, передбачено можливість укладання контракту з якоюсь фірмою на "підбір кандидатів" для так званої "СВО". Вартість такої послуги складає 100 тисяч рублів, що для місцевого бізнесу вважається величезною сумою.

Крім цього під ці вимоги потрапили і бюджетні підприємства. Зокрема, районна лікарня має надати двох співробітників. І це при тому, що у Бурятії спостерігається нестача медперсоналу.

Ідентичну схему озвучив і підприємець із Сибіру. Він розповів, що вперше від роботодавців вимагали надати людей на війну ще 2024 року. В іншому випадку бізнесу загрожували "перевірками".

Також джерело додало, що у 2025 році вже з'явилася схема з "викупом". З його слів, роботодавців змушували підписувати договори для пошуку кандидатів на відправку на війну. Вартість послуги становить 450 тисяч рублів за особу.