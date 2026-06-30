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Сирський назвав дату, після якої Росія може оголосити мобілізацію

20:40 30.06.2026 Вт
2 хв
Головком вважає, що Кремль наважиться на такий крок у крайньому разі
aimg Валерій Ульяненко
Сирський назвав дату, після якої Росія може оголосити мобілізацію Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ (facebook.com/CinCAFofUkraine)
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Росія може вдатися до проведення нової хвилі мобілізації у крайньому разі. Проте військове керівництво України готове до будь-яких сценаріїв та дій ворога.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для ТСН під час телемарафону.

"Ми розглядаємо всі можливі варіанти дій ворога, ми готуємося та розглядаємо всі загрозливі напрямки, і ви знаєте, що проводимо низку заходів, які спрямовані для запобігання цим діям", - наголосив він.

Сирський закликав обережно ставитися до інформації про ймовірність оголошення мобілізації в Росії. Водночас він визнав, що такий ризик існує завжди.

Головком зауважив, що Кремль навряд чи наважиться на цей крок найближчим часом. На його думку, найімовірніше, це відбудеться вже після завершення виборів до Державної думи РФ, які відбудуться з 18 по 20 вересня 2026 року.

Нагадаємо, раніше Сирський заявив, що втрати країни-агресорки у повномасштабній війні перевищують темпи мобілізації у Росії.

Він розповів, що з 1 січня цього року ЗСУ ліквідували або важко поранили 183 500 російських солдатів. При цьому РФ мобілізувала за цей період 180 500 росіян.

Зазначимо, нещодавно російське незалежне видання "Важные истории" повідомило, що у Росії помітно скоротився потік добровольців до війська навіть у регіонах, які лідирують за кількістю контрактників.

Журналісти зазначили, що через несчату особового складу у Москві обговорюють різні варіанти поповнення війська, зокрема проведення мобілізації після осінніх виборів до Держдуми.

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Війна в Україні Мобілізація в Росії Олександр Сирський
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