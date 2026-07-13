В РФ власти требуют от бизнеса отправлять работников на войну или платить деньги, - СМИ

Власти регионов России требуют от бизнеса предоставить людей на войну против Украины. Если предприятия не готовы этого делать, тогда предлагается заплатить деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал " Дождь ".

Согласно сюжетному материалу, "Дождь" ознакомился с "Планом отбора кандидатов на службу по контракту в 2026 году" для Муйского района Бурятии.

Телеканал получил этот документ от источника близкого к администрации республики, однако собеседник уточнил, что такая схема работает по всей территории России.

В этом "плане" указано, сколько человек работает в компании, какое в ней количество мужчин от 20 до 60 лет и сколько нужно отправить на войну против Украины.

Источник рассказал, что схема работает следующим образом: глава Муйского района получает цифру с республиканского штаба, а уже местный штаб занимается распределением по предприятиям, сколько людей они должны отдать.

В то же время для бизнеса, который не готов отправлять сотрудников на войну, предусмотрена возможность заключения контракта с некой фирмой на "подбор кандидатов" для так называемой "СВО". Стоимость такой услуги составляет 100 тысяч рублей, что для местного бизнеса считается огромной суммой.

Помимо этого, под эти требования попали и бюджетные предприятия. В частности, районная больница должна предоставить двух сотрудников. И это при том, что в Бурятии наблюдается нехватка медперсонала.

Идентичную схему озвучил и предприниматель из Сибири. Он рассказал, что впервые от работодателей потребовали предоставить людей на войну еще в 2024 году. В ином же случае бизнесу грозили "проверками".

Также источник добавил, что в 2025 году уже появилась схема с "выкупом". По его словам, работодателей вынуждали подписывать договоры для поиска кандидатов на отправку на войну. Стоимость услуги составляет 450 тысяч рублей за человека.