В РФ власти требуют от бизнеса отправлять работников на войну или платить деньги, - СМИ
Власти регионов России требуют от бизнеса предоставить людей на войну против Украины. Если предприятия не готовы этого делать, тогда предлагается заплатить деньги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Дождь".
Согласно сюжетному материалу, "Дождь" ознакомился с "Планом отбора кандидатов на службу по контракту в 2026 году" для Муйского района Бурятии.
Телеканал получил этот документ от источника близкого к администрации республики, однако собеседник уточнил, что такая схема работает по всей территории России.
В этом "плане" указано, сколько человек работает в компании, какое в ней количество мужчин от 20 до 60 лет и сколько нужно отправить на войну против Украины.
Источник рассказал, что схема работает следующим образом: глава Муйского района получает цифру с республиканского штаба, а уже местный штаб занимается распределением по предприятиям, сколько людей они должны отдать.
В то же время для бизнеса, который не готов отправлять сотрудников на войну, предусмотрена возможность заключения контракта с некой фирмой на "подбор кандидатов" для так называемой "СВО". Стоимость такой услуги составляет 100 тысяч рублей, что для местного бизнеса считается огромной суммой.
Помимо этого, под эти требования попали и бюджетные предприятия. В частности, районная больница должна предоставить двух сотрудников. И это при том, что в Бурятии наблюдается нехватка медперсонала.
Идентичную схему озвучил и предприниматель из Сибири. Он рассказал, что впервые от работодателей потребовали предоставить людей на войну еще в 2024 году. В ином же случае бизнесу грозили "проверками".
Также источник добавил, что в 2025 году уже появилась схема с "выкупом". По его словам, работодателей вынуждали подписывать договоры для поиска кандидатов на отправку на войну. Стоимость услуги составляет 450 тысяч рублей за человека.
Мобилизация в России
Напомним, недавно глава ОП Кирилл Буданов заявил, что у России нет технических препятствий, чтобы провести мобилизацию в этом году на подобии той, которая была в 2022 году.
Также мы писали, что по словам главкома ВСУ Александра Сырского, Кремль вряд ли решится на такой шаг сейчас. Однако, вероятнее всего, это может произойти после 20 сентября, когда пройдут выборы в Госдуму РФ.