Паливний удар по тилу РФ: у Краснодарському краї вибухнула нафтобаза, яка годувала фронт

06:50 16.03.2026 Пн
Це вже не перша атака на паливний сектор Кубані за останні тижні
aimg Оксана Гапончук
Паливний удар по тилу РФ: у Краснодарському краї вибухнула нафтобаза, яка годувала фронт Ілюстративне фото: ліквідація наслідків атаки (Getty Images)

У ніч на 16 березня Краснодарський край РФ опинився під масованим ударом безпілотників. Головною ціллю стала нафтобаза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативний штаб Краснодарського краю.

Читайте також: На Луганщині вибухнув склад боєприпасів: попередньо, атаковане сховище ракет для ППО росіян

Отож, перші повідомлення про вибухи в районі місцевої нафтобази з’явилися в місцевих Тelegram-каналах близько другої години ночі. Мешканці Лабінська поширили відео, на яких зафіксовано момент прильоту та подальше потужне займання в промисловій зоні міста.

Оперативний штаб Краснодарського краю згодом підтвердив інцидент, проте, за традицією російських відомств, причиною пожежі назвали "падіння уламків збитого БПЛА".

"У промисловій зоні Лабінська внаслідок атаки БПЛА сталося займання на території нафтобази. За попередньою інформацією, постраждалих немає. До гасіння пожежі залучено 4 розрахунки, особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів та фахівців ГУ МНС Росії по Краснодарському краю", - сказано в офіційному повідомленні.

Наразі відомо, що на території нафтобази спостерігається відкрите горіння. Стовп чорного диму видно за кілька кілометрів від місця події.

Чому Лабінськ став ціллю

Краснодарський край є стратегічним хабом для російської армії. Нафтобази в цьому регіоні виконують роль "бензоколонок" для окупаційних військ, що воюють на півдні України. Таким чином, виведення з ладу об'єктів у Лабінську, Туапсе чи Новоросійську суттєво ускладнює заправку техніки та авіації ворога, створюючи "паливний голод" безпосередньо на лінії фронту.

Регулярність "бавовни" на російські регіони

У ніч на 15 березня російський Бєлгород опинився під ракетною атакою. У місті виникли перебої з електропостачанням, водою та теплом.

Крім того, безпілотники атакували Краснодарський край, де було пошкоджено Тихорецький нафтовий вузол. Причиною є те, що на територію нафтобази нібито впали осколки збитого дрона.

Крім того, 12 березня цього року дрони також як і напередодні вразили нафтоперекачувальну станцію "Тихорецьк" у Краснодарському краї. Унаслідок атаки виникла масштабна пожежа.

Трамп про можливу угоду з Іраном: умови поки що недостатньо хороші
