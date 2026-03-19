Невідомі дрони атакували хімзавод у Росії - найбільший у світі виробник добрив

Ставропольский край РФ опинився під обстрілами невідомих дронів вночі 19 березня. Відомо про атаку на один з найбільших у світі підприємств-виробників добрив, Невинномиський "Азот".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ та місцеві пабліки.

Відомо, що промзону у Невинномиську атакували дрони. Відомо, що комбінат "Азот" належить до групи "Єврохім" - одного з найбільших у світі виробників мінеральних добрив. Завод виробляє оцтову кислоту, яка необхідна для вибухівки.

Губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров вночі оголошував безпілотну небезпеку, а в результаті підтвердив падіння осколків у районі.

"На Ставропіллі відбили масовану повітряну атаку. Пошкоджень важливої ​​інфраструктури немає. На жаль, у Кочубеївському окрузі постраждала жінка внаслідок падіння уламків БПЛА на приватне домоволодіння. Загрози її життю немає, з нею працюють медики", - написав він.

Слід зазначити, що завод "Азот" у Невинномиську атакують вже не вперше.