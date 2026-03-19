Невідомі дрони атакували хімзавод у Росії - найбільший у світі виробник добрив

09:02 19.03.2026 Чт
2 хв
Росіяни з вікна знімали відео НП, було чути вибухи, які вони супроводжували нецензурщиною
aimg Маловічко Юлія
Невідомі дрони атакували хімзавод у Росії - найбільший у світі виробник добрив Фото: працівник МНС Росії (росЗМІ)

Ставропольский край РФ опинився під обстрілами невідомих дронів вночі 19 березня. Відомо про атаку на один з найбільших у світі підприємств-виробників добрив, Невинномиський "Азот".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ та місцеві пабліки.

Відомо, що промзону у Невинномиську атакували дрони. Відомо, що комбінат "Азот" належить до групи "Єврохім" - одного з найбільших у світі виробників мінеральних добрив. Завод виробляє оцтову кислоту, яка необхідна для вибухівки.

Губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров вночі оголошував безпілотну небезпеку, а в результаті підтвердив падіння осколків у районі.

"На Ставропіллі відбили масовану повітряну атаку. Пошкоджень важливої ​​інфраструктури немає. На жаль, у Кочубеївському окрузі постраждала жінка внаслідок падіння уламків БПЛА на приватне домоволодіння. Загрози її життю немає, з нею працюють медики", - написав він.

Слід зазначити, що завод "Азот" у Невинномиську атакують вже не вперше.

Також 25 лютого у місті Дорогобуж Смоленської області РФ пролунали вибухи - дрони атакували хімічний завод "ПАТ Дорогобуж". Це підприємство вже перебувало під атакою українських дронів в грудні 2025 року.

Безпілотники нерідко обстрілюють хімзаводи і тому подібні об'єти в РФ, особливо ті, які пов'язані з оборонкою. Наприклад, 25 грудня було атаковне ПАТ "Дорогобуж" - промислове підприємство хімічної галузі, яке спеціалізується на виробництві азотних добрив і хімічної продукції.

В трьох районах Одеси пошкоджені будинки і гуртожиток: фото наслідків нічної атаки РФ
