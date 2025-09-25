РФ вивела з ладу чотири дільниці залізниці: які потяги затримуються

Минулої ночі російська армія знову завдала удару по "Укрзалізниці". Знеструмлено чотири дільниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Попередньо, постраждалих немає, втім є пошкодження інфраструктури.
Станом на 08:00 продовжуємо рух під резервними тепловозами, затримки фіксуються для наступних поїздів:
Також відомо, що через відсутність напруги затримується приміський потяг, маршрут якого пролягає через Миколаївщину та Одещину.
"Поїзд №6403 Мартинівська - Одеса курсує зі станції Колосівка із затримкою 2,5 години. Вже в дорозі та продовжуємо рух за маршрутом", - повідомили у компанії.
Нагадаємо, раніше компанія повідомила, що у Миколаївській та Кіровоградській областях знеструмлено ділянки залізниці через ворожі обстріли.
Нагадаємо, раніше ми писали, що починаючи з липня росіяни розпочали хвилю масових атак на залізничну інфраструктуру України.
Наприклад 17 вересня УЗ повідомила, що росіяни завдали удару по залізниці, в результаті чого сталося знеструмлення і потяги Дніпропетровського напрямку їхали із затримкою.