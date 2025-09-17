Окупанти знову вдарили по "Укрзалізниці", є затримка потягів: перелік

Поїзди Дніпровського напрямку затримуватимуться через знеструмлення, яке було спричинено ударом по залізниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського у Facebook.

Атаки окупантів на "Укрзалізницю"

Раніше РБК-Україна писало, що з липня росіяни розпочали хвилю масованих атак на залізничну інфраструктуру України.

Окупанти намагаються зруйнувати ключові вузлові станції. Під удар потрапляють і енергетичні підстанції, і локомотивні депо, і пасажирські вокзали.

В ніч на 7 вересня у Кременчуці Полтавської області окупанти поцілили у міст через Дніпро, який належить до інфраструктури "Укрзалізниці". Його тимчасово перекривали. Через це ряд потягів курсували з обмеженнями, або були тимчасово скасовані.

Днем раніше Росія атакувала залізничну інфраструктуру в Донецькій області. В "Укрзалізниці" уточнили, що ділянка перед Слов’янськом залишилася без струму, через що затрималися кілька потягів.