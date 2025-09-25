РФ вывела из строя четыре участка железной дороги: какие поезда задерживаются

Прошлой ночью российская армия снова нанесла удар по "Укрзализныце". Обесточены четыре участка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Предварительно, пострадавших нет, впрочем есть повреждения инфраструктуры.
По состоянию на 08:00 продолжаем движение под резервными тепловозами, задержки фиксируются для следующих поездов:
Также известно, что из-за отсутствия напряжения задерживается пригородный поезд, маршрут которого пролегает через Николаевскую и Одесскую области.
"Поезд №6403 Мартыновская - Одесса курсирует со станции Колосовка с задержкой 2,5 часа. Уже в пути и продолжаем движение по маршруту", - сообщили в компании.
Напомним, ранее компания сообщила, что в Николаевской и Кировоградской областях обесточены участки железной дороги из-за вражеских обстрелов.
Напомним, ранее мы писали, что начиная с июля россияне начали волну массовых атак на железнодорожную инфраструктуру Украины.
Например 17 сентября УЗ сообщила, что россияне нанесли удар по железной дороге, в результате чего произошло обесточивание и поезда Днепропетровского направления ехали с задержкой.