Общество Образование Деньги Изменения

РФ вывела из строя четыре участка железной дороги: какие поезда задерживаются

Иллюстративное фото: РФ вывела из строя четыре участка железной дороги (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Прошлой ночью российская армия снова нанесла удар по "Укрзализныце". Обесточены четыре участка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Предварительно, пострадавших нет, впрочем есть повреждения инфраструктуры.

По состоянию на 08:00 продолжаем движение под резервными тепловозами, задержки фиксируются для следующих поездов:

  • №53/54 Одесса-Главная - Днепр-Главный (+5:09);
  • №253/254 Одесса-Главная - Кривой Рог-Главный (+5:09);
  • №7/8 Одесса-Главная - Харьков-Пас. (+4:47);
  • №147/148 Киев-Пас. - Одесса-Главная (+2:01);
  • №127/128 Львов - Запорожье-1 (+1:18);
  • №31/32 Перемышль - Запорожье-1 (+1:17);
  • №51/52 Запорожье-1 - Одесса-Главная (+1:10);
  • №91/92 Одесса-Главная - Краматорск (+1:02).

Также известно, что из-за отсутствия напряжения задерживается пригородный поезд, маршрут которого пролегает через Николаевскую и Одесскую области.

"Поезд №6403 Мартыновская - Одесса курсирует со станции Колосовка с задержкой 2,5 часа. Уже в пути и продолжаем движение по маршруту", - сообщили в компании.

Напомним, ранее компания сообщила, что в Николаевской и Кировоградской областях обесточены участки железной дороги из-за вражеских обстрелов.

 

Атака РФ на железнодорожные пути

Напомним, ранее мы писали, что начиная с июля россияне начали волну массовых атак на железнодорожную инфраструктуру Украины.

Например 17 сентября УЗ сообщила, что россияне нанесли удар по железной дороге, в результате чего произошло обесточивание и поезда Днепропетровского направления ехали с задержкой.

