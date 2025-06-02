ua en ru
Пн, 02 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

РФ вивела в Чорне море ракетоносії з крилатими ракетами "Калібр": подробиці від ВМС ЗСУ

Україна, Понеділок 02 червня 2025 07:17
UA EN RU
РФ вивела в Чорне море ракетоносії з крилатими ракетами "Калібр": подробиці від ВМС ЗСУ Ілюстративне фото: небезпека від російського флоту (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Російські окупанти знову вивели в море ракетоносії. Таким чином загроза ракетних ударів з моря залишається високою, особливо для Одеської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Так, станом на 06:00 2 червня 2025 року в Чорному морі перебувають два ворожі кораблі, оснащені крилатими ракетами "Калібр".

Вони можуть випустити до 12 ракет одночасно, що значно посилює загрозу ракетних ударів по українських позиціях.

Ситуація в Середземному та Азовському морях

У Середземному морі зараз перебувають три ворожі військові кораблі.

Серед них є один судно, оснащене крилатими ракетами "Калібр", здатне одночасно випустити до 8 ракет.

Присутність такого озброєння на одному з кораблів значно посилює потенційну загрозу у регіоні, адже це дозволяє ворогу вести ракетні удари на великі відстані.

Водночас, в Азовському морі наразі не зафіксовано присутність ворожих кораблів або суден, що тимчасово знижує рівень небезпеки у цьому напрямку.

Активність суден через Керченську протоку

За останню добу через Керченську протоку в інтересах російських окупантів пройшло 12 суден у напрямку Чорного моря. Половина з них продовжила рух до Босфорської протоки.

У зворотному напрямку до Азовського моря пройшло 6 суден, більшість із яких прибули з боку Босфору.

Порушення міжнародних норм

Окупанти продовжують порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на своїх суднах.

Це ускладнює контроль за їхньою діяльністю та підвищує ризики морських інцидентів.

Таким чином, присутність ворожих ракетоносіїв у регіоні та активне судноплавство через стратегічні протоки зберігають високий рівень загрози ракетних ударів і вимагають посиленої уваги з боку ЗСУ.

Російські атаки на Україну

Зазначимо, що в Україні в ніч на 2 червня двічі оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Зокрема, через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з північного сходу.

У Києві та Харкові було чутно кілька вибухів, у місті працювала система протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що у ніч на 25 травня Росія провела одну з найпотужніших атак по Україні, випустивши 298 безпілотників та 69 ракет різних типів. Сили протиповітряної оборони зуміли збити 45 ракет і перехопити 266 дронів.

Під обстріл потрапили 13 областей, серед яких і Київ. Через ці атаки загинуло понад 10 людей, а десятки отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Атака дронів на Харків: є постраждалі та пошкодження
Атака дронів на Харків: є постраждалі та пошкодження
DAILY
Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів
Уляна Безпалько, Юлія Акимова, Дмитро Олійник Примус до миру. Чому Росія нарощує удари по Україні, поки Кремль "готується" до переговорів