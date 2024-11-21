РФ вивела в Чорне море 24 кораблі, серед них є ракетоносії з "Калібрами"

Як поінформували у військовому відомстві, ці 5 ракетоносіїв ворога в акваторії Чорного моря у разі обстрілу здатні запустити загальним залпом до 28 "Калібрів".

Разом з тим в Азовському морі кораблі противника наразі не спостерігаються.

Також у ВМС ЗСУ додали, що Середземному морі фіксуються 2 кораблі РФ, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Використання росармією "Калібрів" при ударах по Україні

Нагадаємо, 17 листопада російські загарбники під час крайнього масованого комбінованого удару по Україні запустили 90 дронів та 120 ракет, серед яких також були й "Калібри" - ворог бив ними з акваторії Чорного моря.

Як повідомили тоді у ВМС, вранці в Чорному морі перебували 4 російські ракетоносії загальним залпом до 24 ракет "Калібр".

В командуванні Повітряних сил ЗСУ також розповіли, що при відбитті атаки завдяки роботі ППО загалом було збито 144 ворожих цілей, зокрема й "Калібри".

Додамо, сьогодні рано-вранці, 21 листопада, в ЗСУ поінформували про зліт у Росії МіГ-31К, що є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал", й через це була оголошена масштабна повітряна тривога в Україні.

Після цього фіксувався рух швидкісної цілі у бік Дніпра - у місті було чути вибухи.

Крім того, пізніше стало відомо, що у повітрі фіксувалися російські літаки Ту-95 - ці борти, ймовірно, здійснили пуски ракет Х-101 у напрямку України.