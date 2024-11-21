РФ вывела в Черное море 24 корабля, среди них есть ракетоносители с "Калибрами"

Сегодня утром, 21 ноября, в Черном море фиксируются около четверти сотни кораблей, которые РФ вывела на боевое дежурство. Пять из них являются носителями крылатых ракет типа "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).
Как сообщили в военном ведомстве, эти 5 ракетоносителей врага в акватории Черного моря в случае обстрела способны запустить общим залпом до 28 "Калибров".
Вместе с тем, в Азовском море корабли противника в настоящее время не наблюдаются.
Также в ВМС ВСУ добавили, что Средиземном море фиксируются 2 корабля РФ, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.
Напомним, 17 ноября российские захватчики во время крайнего массированного комбинированного удара по Украине запустили 90 дронов и 120 ракет, среди которых также были "Калибры" - враг бил ими из акватории Черного моря.
Как сообщили тогда в ВМС, утром в Черном море находились 4 российских ракетоносителя общим залпом до 24 ракет "Калибр".
В командовании Воздушных сил ВСУ также рассказали, что при отражении атаки благодаря работе ПВО в общей сложности было сбито 144 вражеских целей, в том числе "Калибры".
Добавим, сегодня рано утром, 21 ноября, в ВСУ проинформировали о взлете в России МиГ-31К, являющемся носителем аэробаллистических ракет "Кинжал", и из-за этого была объявлена масштабная воздушная тревога в Украине.
После этого фиксировалось движение скоростной цели в сторону Днепра - в городе были слышны взрывы.
Кроме того, позже стало известно, что в воздухе фиксировались российские самолеты Ту-95 - эти борта, вероятно, совершили пуски ракет Х-101 в направлении Украины.
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