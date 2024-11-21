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В ЗСУ повідомили про пуски ракет по Україні з російської стратавіації Ту-95

Четвер 21 листопада 2024 05:56
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В ЗСУ повідомили про пуски ракет по Україні з російської стратавіації Ту-95 Фото: російські літаки Ту-95 (росЗМІ)
Автор: Володимир Костирін

Російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 фіксувалися у повітряному просторі. Борти, ймовірно, здійснили пуски ракет у напрямку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У повітрі знаходяться літаки Ту-95", - передали військові о 05.43

Після цього у Силах оборони України зазначили, що "імовірно здійснено пуски крилатих ракет Х-101" цими бортами Ту-95 в районі Енгельсу.

Про яку кількість бортів даних літаків йдеться - не уточнюється. При цьому моніторингові групи писали про 6 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

За даними Telegram-канала "Николаевский Ванек", 4 борти цих літаків здійснили пускові маневри двома хвилями. У разі, якщо такі пуски були реальними, то ракети Х-101 можуть потрапити у повітряний простір України близько 06:40.

Також представники моніторингових груп додають, що російські Ту-95МС продовжували рух у бік Каспійського моря.

В ЗСУ повідомили про пуски ракет по Україні з російської стратавіації Ту-95

Ракетний обстріл України 21 листопада

Додамо, перед цим стало відомо про зліт у Росії МіГ-31К, що є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал". Із цим була пов'язана масштабна повітряна тривога в Україні.

Після цього фіксувався рух швидкісної цілі у бік Дніпра, й у місті було чути вибухи.

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