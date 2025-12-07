РФ випустила по Україні понад 3000 боєприпасів за тиждень: Зеленський показав масштаби терору

Протягом останніх днів Росія значно посилила масовані удари по українських містах і громадах. Ворог завдав масованих комбінованих ударів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський написав у своєму Telegram.
За його словами, лише за цей тиждень окупанти випустили по Україні понад 1600 ударних дронів, близько 1200 керованих авіабомб та майже 70 ракет різних типів.
Головними цілями російських атак залишаються об’єкти інфраструктури, які забезпечують нормальне життя людей. Зеленський зазначив, що черговий масований удар стався й сьогодні: Росія застосувала понад 240 дронів і п’ять балістичних ракет, через що зафіксовані пошкодження у семи областях.
"На жаль, є загиблі у Слов’янську та на Чернігівщині. Мої співчуття рідним та близьким", - сказав президент.
Він наголосив, що Україна продовжує роботу з міжнародними партнерами над посиленням протиповітряної оборони.
"Пріоритет очевидний - більше систем і ракет ППО, більше підтримки для наших захисників. Кожна домовленість має реалізовуватися швидше", - додав Зеленський, подякувавши всім, хто допомагає обороні України.
Нагадаємо, у ніч проти 6 грудня російські окупанти здійснили масований ракетно-дроновий удар по енергетичних об’єктах у низці регіонів.
Під атаку потрапили об’єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії в Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях. Також були уражені теплоелектростанції ДТЕК у різних регіонах, їхнє обладнання зазнало значних пошкоджень.
Через цей масований удар українські атомні електростанції були змушені зменшити обсяги виробництва електроенергії.
Цієї ночі ворог завдав чергового удару по українській території. Основною ціллю росіян було місто Кременчук, що у Полтавській області. За даними Повітряних сил, ворог застосував 246 повітряних цілей.