РФ випустила по Україні понад 3000 боєприпасів за тиждень: Зеленський показав масштаби терору

За його словами, лише за цей тиждень окупанти випустили по Україні понад 1600 ударних дронів, близько 1200 керованих авіабомб та майже 70 ракет різних типів.

Головними цілями російських атак залишаються об’єкти інфраструктури, які забезпечують нормальне життя людей. Зеленський зазначив, що черговий масований удар стався й сьогодні: Росія застосувала понад 240 дронів і п’ять балістичних ракет, через що зафіксовані пошкодження у семи областях.

"На жаль, є загиблі у Слов’янську та на Чернігівщині. Мої співчуття рідним та близьким", - сказав президент.

Він наголосив, що Україна продовжує роботу з міжнародними партнерами над посиленням протиповітряної оборони.

"Пріоритет очевидний - більше систем і ракет ППО, більше підтримки для наших захисників. Кожна домовленість має реалізовуватися швидше", - додав Зеленський, подякувавши всім, хто допомагає обороні України.