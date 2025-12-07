RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

РФ выпустила по Украине более 3000 боеприпасов за неделю: Зеленский показал масштабы террора

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В течение последних дней Россия значительно усилила массированные удары по украинским городам и общинам. Враг нанес массированные комбинированные удары.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский написал в своем Telegram.

По его словам, только за эту неделю оккупанты выпустили по Украине более 1600 ударных дронов, около 1200 управляемых авиабомб и почти 70 ракет различных типов.

Главными целями российских атак остаются объекты инфраструктуры, которые обеспечивают нормальную жизнь людей. Зеленский отметил, что очередной массированный удар произошел и сегодня: Россия применила более 240 дронов и пять баллистических ракет, из-за чего зафиксированы повреждения в семи областях.

"К сожалению, есть погибшие в Славянске и на Черниговщине. Мои соболезнования родным и близким", - сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина продолжает работу с международными партнерами над усилением противовоздушной обороны.

"Приоритет очевиден - больше систем и ракет ПВО, больше поддержки для наших защитников. Каждая договоренность должна реализовываться быстрее", - добавил Зеленский, поблагодарив всех, кто помогает обороне Украины.

 

Обстрел энергетики

Напомним, в ночь на 6 декабря российские оккупанты осуществили массированный ракетно-дроновой удар по энергетическим объектам в ряде регионов.

Под атаку попали объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях. Также были поражены теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах, их оборудование получило значительные повреждения.

Из-за этого массированного удара украинские атомные электростанции были вынуждены уменьшить объемы производства электроэнергии.

Этой ночью враг нанес очередной удар по украинской территории. Основной целью россиян был город Кременчуг, что в Полтавской области. По данным Воздушных сил, враг применил 246 воздушных целей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна в УкраинеРоссийская Федерация