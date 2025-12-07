РФ выпустила по Украине более 3000 боеприпасов за неделю: Зеленский показал масштабы террора

В течение последних дней Россия значительно усилила массированные удары по украинским городам и общинам. Враг нанес массированные комбинированные удары.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский написал в своем Telegram.
По его словам, только за эту неделю оккупанты выпустили по Украине более 1600 ударных дронов, около 1200 управляемых авиабомб и почти 70 ракет различных типов.
Главными целями российских атак остаются объекты инфраструктуры, которые обеспечивают нормальную жизнь людей. Зеленский отметил, что очередной массированный удар произошел и сегодня: Россия применила более 240 дронов и пять баллистических ракет, из-за чего зафиксированы повреждения в семи областях.
"К сожалению, есть погибшие в Славянске и на Черниговщине. Мои соболезнования родным и близким", - сказал президент.
Он подчеркнул, что Украина продолжает работу с международными партнерами над усилением противовоздушной обороны.
"Приоритет очевиден - больше систем и ракет ПВО, больше поддержки для наших защитников. Каждая договоренность должна реализовываться быстрее", - добавил Зеленский, поблагодарив всех, кто помогает обороне Украины.
Напомним, в ночь на 6 декабря российские оккупанты осуществили массированный ракетно-дроновой удар по энергетическим объектам в ряде регионов.
Под атаку попали объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях. Также были поражены теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах, их оборудование получило значительные повреждения.
Из-за этого массированного удара украинские атомные электростанции были вынуждены уменьшить объемы производства электроэнергии.
Этой ночью враг нанес очередной удар по украинской территории. Основной целью россиян был город Кременчуг, что в Полтавской области. По данным Воздушных сил, враг применил 246 воздушных целей.