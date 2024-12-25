РФ випустила понад 70 ракет та 100 дронів по Україні, - Зеленський

"Сьогодні Путін свідомо обрав Різдво для атаки. Що може бути більш нелюдським? Понад 70 ракет, серед яких балістичні, і більш ніж сотня ударних дронів. Цілі - наша енергетика. Вони продовжують боротися за блекаут в Україні", - зазначив президент.

За попередніми даними, українським захисникам вдалося збити понад 50 ракет і значну частину дронів, які росіяни випустили ще напередодні ввечері.

Глава держави повідомив, що є влучання, у кількох регіонах відключення світла. Енергетики працюють, щоб якомога швидше відновити подачу світла.

"Дякую кожному, хто зараз працює для країни, хто на бойовому чергуванні, хто захищає наше небо. Відновимо максимум. Російське зло не зламає Україну та не спотворить Різдво", - наголосив Зеленський.

Фото: наслідки масованого обстрілу України (t.me/V_Zelenskiy_official)