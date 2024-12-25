РФ выпустила более 70 ракет и 100 дронов по Украине, - Зеленский

"Сегодня Путин сознательно выбрал Рождество для атаки. Что может быть более бесчеловечным? Более 70 ракет, среди которых баллистические, и более чем сотня ударных дронов. Цели - наша энергетика. Они продолжают бороться за блэкаут в Украине", - отметил президент.

По предварительным данным, украинским защитникам удалось сбить более 50 ракет и значительную часть дронов, которые россияне выпустили еще накануне вечером.

Глава государства сообщил, что есть попадания, в нескольких регионах отключения света. Энергетики работают, чтобы как можно скорее восстановить подачу света.

"Спасибо каждому, кто сейчас работает для страны, кто на боевом дежурстве, кто защищает наше небо. Восстановим максимум. Российское зло не сломает Украину и не изуродует Рождество", - подчеркнул Зеленский.

Фото: последствия массированного обстрела Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)