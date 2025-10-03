РФ випустила 381 дрон і 35 ракет по Україні. Основний удар – енергетика

Обстріл України 3 жовтня

Війська РФ сьогодні вночі, 3 жовтня, атакували південні, східні та північні регіони України ударними безпілотниками та ракетами.

Так, у ніч на 3 жовтня під час повітряної тривоги в Одесі та Дніпрі було чути вибухи, у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу дронів-камікадзе для цих міст.

Крім того, неодноразово вибухи лунали у Полтаві. Раніше моніторингові канали повідомляли про рух крилатих ракет у напрямку міста.

Більше подробиць про нічну комбіновану атаку росіян – у матеріалі РБК-Україна.