РФ выпустила 381 дрон и 35 ракет по Украине. Основной удар - энергетика

"В ночь на 3 октября противник нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных дронов, ракет воздушного и наземного базирования, в общем - 416 средств воздушного нападения", - отметили в Воздушных силах ВСУ.

Зафиксированы следующие воздушные цели:

381 ударный дрон типа Shahed, "Гербера" и беспилотники других типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск РФ;

7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23;

21 крылатая ракета Искандер-К;

7 управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Отмечается, что основное направление удара - объекты критической инфраструктуры энергетического сектора в Харьковской и Полтавской областях. Также в результате ночной атаки пострадали Сумская, Днепропетровская, Одесская и Киевская области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито или подавлено 320 воздушных целей:

303 вражеских дрона;

12 крылатых ракет Искандер-К;

5 управляемых авиационных ракет Х-59/69.

При этом зафиксировано попадание 18 ракет и 78 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение обломков на 6 локациях.