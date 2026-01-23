РФ вимагає виведення українських військ з Донбасу перед переговорами в Абу-Дабі

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, у п'ятницю, 23 січня, відбудеться перша тристороння зустріч України, США та Росії в Абу-Дабі. За словами українського президента Володимира Зеленського, на цій зустрічі ключовим питанням стане територіальне щодо Донбасу.

Вчора, 22 січня, у Зеленського пройшла "позитивна зустріч" з президентом США Дональдом Трампом. Лідери двох країн поговорили й тет-а-тет, а загалом зустріч тривала трохи більше години.

В той самий час у Кремлі пройшла зустріч спецпредставників президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з Володимиром Путіним, де також брали участь його помічник Юрій Ушаков і спецпредставник Кирило Дмитрієв. Вона тривала 3,5 години.

Згодом країна-агресорка підтвердила проведення переговорів в ОАЕ і теж визначилася зі складом учасників.

До складу делегації РФ увійшли високопосадовці російського міноборони, які отримали інструкції від диктатора. Очолить переговорну групу начальник ГРУ Ігор Костюков.

Сьогодні, 23 січня, Володимир Зеленський розширив склад української делегації на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі. Переговорну групу України очолить секретар РНБО Рустем Умєров.