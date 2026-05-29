Німеччина замовила для армії тисячі машин на мільярд євро (фото)

Німецька армія замовила у компанії Rheinmetall понад дві тисячі повнопривідних вантажних автомобілів на суму близько мільярда євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Rheinmetall.

Зазначається, що Бундесвер замовив у Rheinmetall поставку понад 2 тисяч військово-транспортних машин. Мова йде про незахищені логістичні машини у варіантах 4x4 (3,5 т), 6x6 (5 т) та 8x8 (15 т).

Ціна контракту – 1,015 млрд євро. Велике замовлення є частиною рамкового контракту, укладеного у 2024 році на загальну суму до 6500 машин, і буде оформлено у другому кварталі 2026 року.

Rheinmetall MAN Military Vehicles GmbH (RMMV) розпочне поставку машин у першій половині 2026 року. Переважна більшість машин має бути поставлена ​​до кінця 2026 року. Замовлення включає приблизно тисячу машин компоновкою 8x8 та близько тисячі машин 4x4 й 6x6.

"Завдяки широкій стандартизації сімейства машин HX, армія Німеччини отримує значну синергію в навчанні, експлуатації та технічному обслуговуванні. Наші машини використовуються по всьому світу та довели свою надійність у найсуворіших кліматичних умовах", – заявив генеральний директор та голова правління RMMV Крістоф Мюллер.

У компанії підкреслюють, що лінійка вантажних машин була розроблена спеціально для задоволення військових вимог і характеризується винятковою прохідністю та міцністю.