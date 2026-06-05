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Росія показала два нові дрони-перехоплювачі для боротьби з українськими БПЛА

02:39 05.06.2026 Пт
2 хв
Що відомо про дрони-перехоплювачі та які загрози вони несуть у небі?
aimg Катерина Коваль
Росія показала два нові дрони-перехоплювачі для боротьби з українськими БПЛА Фото: російські окупанти (Getty Images)
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Росія заявила про два нові зенітні дрони-перехоплювачі - "Сокол-И" та "Молния-ПВО". Вони нібито призначені для знищення українських БПЛА, зокрема "Хорнета".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

"Сокол-И": характеристики і сумніви

За заявами російських джерел, дрон має:

  • швидкість польоту - до 150 км/год;
  • висоту польоту - до 5000 метрів;
  • корпус із пінопласту;
  • бойову частину з дистанційним підривом або кінетичну - для тарану цілі;
  • денну і тепловізійну камери для виявлення цілей.

Головне призначення - знищення ударних і розвідувальних БПЛА літакового типу: "Лелека", "Булава" та "Хорнет".

Росія показала два нові дрони-перехоплювачі для боротьби з українськими БПЛАФото: Російський окупант із зенітним дроном "Сокол-И" (Defence Express)

Однак тут одразу виникає питання: крейсерська швидкість "Хорнета" - ті самі 150 км/год, а при заході на ціль він розганяється до 200 км/год. Тобто "Сокол-И" фізично може не встигнути наздогнати власну ціль.

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Ще один ключовий параметр - тривалість польоту - росіяни не розкривають. Саме від нього залежить, скільки спроб знадобиться операторам для ураження.

"Молния-ПВО": менше даних

Назва прямо вказує на базу - сімейство дронів "Молния". Зовні виглядає як удвічі зменшена копія двомоторного варіанта.

Корисне навантаження - до 1 кілограма. Може запускатися з катапульти або з руки. Призначений для перехоплення важких "бомберів" та БПЛА літакового типу.

Росія показала два нові дрони-перехоплювачі для боротьби з українськими БПЛАФото: Російські окупанти із зенітним дроном "Молния-ПВО" (Defence Express)

Питання щодо кількості необхідних пусків для ураження цілі та масштабів виробництва залишаються відкритими.

Поява нових зенітних дронів - реакція Росії на зростаючу загрозу з боку українських БПЛА. Путін нещодавно похвалився російською системою ППО, хоча того ж дня були прильоти по Петербургу.

Тим часом спікер Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, чому перехоплювати українські дрони складно: "Шахеди" летять на висоті 10-20 метрів над землею, використовуючи рельєф місцевості та будуючи складні маршрути.

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