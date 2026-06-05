РФ требует от Rheinmetall миллионы евро через собственный суд

Россия пытается взыскать с немецкого оборонного гиганта Rheinmetall более 47 миллионов евро. Причиной стал контракт 12-летней давности, который Берлин разорвал из-за начала агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Московская военная прокуратура и АО "Гарнизон" требуют компенсацию за срыв крупного проекта. Речь идет о строительстве центра боевой подготовки Сухопутных войск в Мулино под Нижним Новгородом. Иск уже находится в Арбитражном суде Москвы.

Дело рассматривают в закрытом режиме. Истцы хотят признать контракт расторгнутым официально, чтобы обосновать финансовые претензии.

История контракта и лазерные имитаторы стрельбы

Соглашение Rheinmetall и российский "Оборонсервис" подписали еще в 2011 году и договорились о сотрудничестве. Немецкая сторона должна была поставить уникальную технику, а именно:

системы обучения в реальных условиях;

предоставить системный инжиниринг и контроль качества;

обустроить полигон до середины 2014 года;

продать лазерные имитаторы стрельбы для пехоты.

Немецкий концерн должен был создать один из самых современных центров подготовки для РФ, но планы агрессора разрушила международная реакция на оккупацию Крыма.

Как санкции за Крым остановили строительство

В 2014 году Германия заняла жесткую позицию: правительство страны мгновенно запретило экспорт оборонных технологий в РФ. Разрешение для Rheinmetall на участие в строительстве в Мулино отменили и проект остановился.

Россияне уже пытались получить деньги ранее. Минобороны РФ подавало иск в швейцарский суд, однако там дело проиграли. Швейцарское правосудие оставило требования Москвы без удовлетворения.

Сейчас российские власти пытаются найти справедливость в собственном суде. Однако эксперты скептичны: даже если московский суд примет решение в пользу прокуратуры, получить средства не удастся, ведь решение суда РФ не будет иметь силы в Европе.