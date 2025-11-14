РФ виготовить 120 тисяч КАБів та 30 тисяч "Шахедів" цього року, - ГУР

За словами Скібіцького, Росія запланувала до кінця 2025 року виготовити до 120 тисяч КАБів; в цю цифру входять як вже виготовлені та наявні бомби, так і нові, які тільки планується зробити. В тому числі окупанти хочуть виготовити не менше 500 КАБів зі збільшеною дальністю.

Він також додав, що минулого місяця росіяни запускали в середньому до 170 КАБів по Україні за день. Зараз ця цифра зросла до 200-250 КАБів на добу.

Окрім звичайних КАБів, які літають на відстань до 90 кілометрів, РФ розгортає випуск нових бомб, які мають реактивний двигун та можуть летіти на відстань до 200 км. Також окупанти ведуть роботи над модернізацією бомб - щоб вони могли пролітати до 400 кілометрів.

"Їх (КАБи, - ред.) можна збити, але кількість цих авіабомб, вироблених у Російській Федерації... величезна. Це загроза. Загроза, яка вимагатиме від нас відповідної реакції", - зазначив Скібіцький.

Не тільки авіабомби

Окрім КАБів, окупанти приділили увагу й дронам. За словами Скібіцького, у 2025 році РФ виготовить загалом 70 тисяч далекобійних дронів усіх видів. Серед них не менше 30 тисяч - це копії іранського безпілотника "Шахед". Росіяни використовують далекобійні дрони для терактів проти об'єктів енергетики та інфраструктури. Не варто очікувати, що теракти припиняться - їхня кількість тільки зростатиме.

"Вони починали з 30 безпілотників на місяць, тепер 30 можуть літати до однієї цілі. Вони точно хочуть нас зламати. Це дестабілізує внутрішню ситуацію", - резюмував він.