РФ изготовит 120 тысяч КАБов и 30 тысяч "Шахедов" в этом году, - ГУР

Российский режим запланировал изготовить за 2025 год не менее 120 тысяч управляемых авиабомб (КАБ). Также в планах россиян изготовить не менее 70 тысяч беспилотников, среди которых 30 тысяч - это копии иранских "Шахедов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя руководителя Главного разведывательного управления Минобороны Вадима Скибицкого изданию Reuters.
По словам Скибицкого, Россия запланировала до конца 2025 года изготовить до 120 тысяч КАБов; в эту цифру входят как уже изготовленные и имеющиеся бомбы, так и новые, которые только планируется сделать. В том числе оккупанты хотят изготовить не менее 500 КАБов с увеличенной дальностью.
Он также добавил, что в прошлом месяце россияне запускали в среднем до 170 КАБов по Украине за день. Сейчас эта цифра выросла до 200-250 КАБов в сутки.
Кроме обычных КАБов, которые летают на расстояние до 90 километров, РФ разворачивает выпуск новых бомб, которые имеют реактивный двигатель и могут лететь на расстояние до 200 км. Также оккупанты ведут работы над модернизацией бомб - чтобы они могли пролетать до 400 километров.
"Их (КАБы, - ред.) можно сбить, но количество этих авиабомб, произведенных в Российской Федерации... огромное. Это угроза. Угроза, которая потребует от нас ответной реакции", - отметил Скибицкий.
Кроме КАБов, оккупанты уделили внимание и дронам. По словам Скибицкого, в 2025 году РФ изготовит всего 70 тысяч дальнобойных дронов всех видов. Среди них не менее 30 тысяч - это копии иранского беспилотника "Шахед". Россияне используют дальнобойные дроны для терактов против объектов энергетики и инфраструктуры. Не стоит ожидать, что теракты прекратятся - их количество будет только расти.
"Они начинали с 30 беспилотников в месяц, теперь 30 могут летать к одной цели. Они точно хотят нас сломать. Это дестабилизирует внутреннюю ситуацию", - резюмировал он.
Отметим, по данным РБК-Украина, промышленность РФ до конца года планирует выпустить около 250 ракет "Гром-1Е" и ориентировочно до 500 реактивных КАБов УМПБ-5Р. Таким образом, оценка совпадает с тем, что озвучивает Скибицкий в интервью западным СМИ.
Напомним, что 24 октября оккупанты впервые применили модифицированные реактивные управляемые авиабомбы типа УМПБ-5 на территории Одесской области. Большинство бомб удалось сбить. А до этого, 18 октября РФ впервые за время войны ударила реактивным КАБом по Лозовой Харьковской области.
При этом в конце октября стало известно, что Украина очень скоро получит новое решение для противодействия российским управляемым авиабомбам. Речь идет об "охотнике" на КАБов, которого разрабатывают совместно с НАТО.