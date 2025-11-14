РФ изготовит 120 тысяч КАБов и 30 тысяч "Шахедов" в этом году, - ГУР

По словам Скибицкого, Россия запланировала до конца 2025 года изготовить до 120 тысяч КАБов; в эту цифру входят как уже изготовленные и имеющиеся бомбы, так и новые, которые только планируется сделать. В том числе оккупанты хотят изготовить не менее 500 КАБов с увеличенной дальностью.

Он также добавил, что в прошлом месяце россияне запускали в среднем до 170 КАБов по Украине за день. Сейчас эта цифра выросла до 200-250 КАБов в сутки.

Кроме обычных КАБов, которые летают на расстояние до 90 километров, РФ разворачивает выпуск новых бомб, которые имеют реактивный двигатель и могут лететь на расстояние до 200 км. Также оккупанты ведут работы над модернизацией бомб - чтобы они могли пролетать до 400 километров.

"Их (КАБы, - ред.) можно сбить, но количество этих авиабомб, произведенных в Российской Федерации... огромное. Это угроза. Угроза, которая потребует от нас ответной реакции", - отметил Скибицкий.

Не только авиабомбы

Кроме КАБов, оккупанты уделили внимание и дронам. По словам Скибицкого, в 2025 году РФ изготовит всего 70 тысяч дальнобойных дронов всех видов. Среди них не менее 30 тысяч - это копии иранского беспилотника "Шахед". Россияне используют дальнобойные дроны для терактов против объектов энергетики и инфраструктуры. Не стоит ожидать, что теракты прекратятся - их количество будет только расти.

"Они начинали с 30 беспилотников в месяц, теперь 30 могут летать к одной цели. Они точно хотят нас сломать. Это дестабилизирует внутреннюю ситуацию", - резюмировал он.