У РФ вигадали новий спосіб для вербування військових: обіцяють видавати землю в окупації

Росіянам обіцяють земельні ділянки на тимчасово окупованих територіях, аби вони активніше вступали до лав Збройних сил РФ і погоджувалися воювати проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Як зазначається, окупаційні адміністрації активно "націоналізують" фермерські угіддя, які були тимчасово залишені власниками. "Віджаті" в українців земельні ділянки обіцяють роздати російським військовим як винагороду за участь у війні.
Великі фермерські господарства вже передані під кураторство підставних осіб, які контролюються місцевими гауляйтерами. Зокрема у Херсонській області фермерські господарства передані людині колаборанта Сальдо.
Ситуація на тимчасово окупованих територіях
На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники продовжують знущатися з місцевого населення, зокрема:
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