Росіяни затримують мешканців Запорізької області та змушують їх воювати, - ЦНС

Російські військові почали затримувати чоловіків на окупованій території Запорізької області. Окупанти шляхом погроз змушують їх воювати на боці РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного супротиву.

"Окупанти намагаються арештувати якомога більше чоловіків на ТОТ Запорізької області, щоб потім тиснути на них із метою мобілізації до лав російських окупаційних військ", - повідомили в ЦНС.

За даними центру, чоловіків на тимчасово окупованих територіях арештовують за найменшого приводу, зокрема, за порушення комендантської години, яку встановила окупаційна адміністрація. Після цього затриманих відвозять до польових таборів, де на них вже чекають завезені з РФ ув’язнені, які погодились воювати на боці Росії.

"Злочинці чинять тиск на затриманих, схиляючи їх до служби в окупаційній армії", - додали в Центрі національного супротиву.

Мобілізація в Росії

Сподіваючись на "швидку" війну в Україні, Російська Федерація не розрахувала кількість необхідної живої сили. Таким чином з минулого року окупанти почали активно набирати в лави армії РФ ув'язнених. Держдума Російської Федерації навіть ухвалила поправки до законодавства, які б дозволяли мобілізовувати засуджених громадян із непогашеною судимістю за тяжкі злочини.

Спочатку вербуванням ув'язнених "прославився" голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин. В зв'язку з цим у вересні та жовтні 2022 року кількість ув'язнених у російських виправних колоніях скоротилася на 23 тисячі осіб.

Однак нещодавно стало відомо, що між ним та керівництвом МО РФ виник конфлікт. Адже міністерство заборонило Пригожину набирати в'язнів до своєї "армії". Цим стало займатися російське Міністерство оборони під прикриттям приватної військової компанії, яку безпосередньо пов’язують із міністром оборони.

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