"Вагнерівці" на ТОТ гвалтують місцевих і грабують: місцева "влада" не може з ними справитися

На тимчасово окупованих територіях зростає кількість злочинів скоєних представниками ПВК "Вагнера". Силовикам, яких завезли на ТОТ з Росії, не вдається їх контролювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Найманці Пригожина продовжують тероризувати цивільне населення на ТОТ. Вони викрадають автівки, гвалтують місцевих та влаштовують п’яні дебоші. На фоні цього, так звані російської правоохоронці не можуть справитися з найманцями, які їм не підконтрольні", - йдеться в повідомленні.

За даними ЦНС, ні завезена з території РФ "прокуратура", ні нацгвардійці не мають впливу на "вагнерівців".

"Зростання злочинів збоку найманців пов’язана із загостренням конфлікту між Шойгу (глава Міноборони РФ - ред.) та Пригожиним (засновник ПВК "Вагнера"). Останній намагається дестабілізувати ситуацію в регіонах, аби підірвати довіру Кремля до Шойгу", - додають в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно два представники ПВК "Вагнера" зізналися у масових вбивствах дітей на окупованих територіях.

Також ми почали, що військовослужбовці Збройних сил РФ влаштували бійку з представниками ПВК "Вагнера" через те, що не змогли з'ясувати, хто винний в невдачах на полі бою.

Додамо, у Росії зростає конкуренція між Міністерством оборони та ПВК "Вагнера".

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