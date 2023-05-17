Росіяни не можуть виконати плани паспортизації на окупованих територіях, - ЦНС

Російські загарбники не можуть виконати плани паспортизації населення на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

На тимчасово окупованих територіях росіяни намагаються змусити місцеве населення оформити російський документ. Для тих, хто й надалі відмовляється від паспортизації, окупанти створюють нестерпні умови для життя.

Як повідомляє ЦНС, глибина проблеми з паспортизацією для росіян полягає в тому, що навіть не всі громадяни, хто погодився працювати в їхніх "адміністраціях" мають цей документ. Таких працівників погрожують звільнити.

Загалом, усі, хто не має російського документа отримує погрози щодо депортації, адже їх визнають, як іноземних громадян.