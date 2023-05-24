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Росіяни планують вивезення дітей з Луганської області, - ЦНС

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Середа 24 травня 2023 07:31
Росіяни планують вивезення дітей з Луганської області, - ЦНС Фото: росіяни збираються вивезти дітей з Луганської області (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни планують провести "медичні огляди" дітей, щоб потім вивезти їх на територію РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За їхніми словами, такі огляди - це фікція, під виглядом якої дітей потім вивозять до Росії.

"Жодних медичних оглядів реально не проводиться, але дітям ставлять вигадані діагнози та використовують це, щоб вивезти їх "на лікування" у медичних закладах Російської Федерації", - кажуть у ЦНС.

На такі заходи в 2023 році російський уряд виділив 1,4 млн рублів, зазначають в Центрі.

Вивезення українських дітей в РФ

За вивезення українських дітей до Росії Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та упвноваженої у справах дітей при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.

Ордер буде діяти до кінця їхнього життя, або поки їх не затримають.

Також зазначимо, що міжнародні організації різко засудили такі дії Росії. Наприклад, ПАРЄ визнала депортацію українських дітей геноцидом.

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