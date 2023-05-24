Росіяни планують вивезення дітей з Луганської області, - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни планують провести "медичні огляди" дітей, щоб потім вивезти їх на територію РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

За їхніми словами, такі огляди - це фікція, під виглядом якої дітей потім вивозять до Росії.

"Жодних медичних оглядів реально не проводиться, але дітям ставлять вигадані діагнози та використовують це, щоб вивезти їх "на лікування" у медичних закладах Російської Федерації", - кажуть у ЦНС.

На такі заходи в 2023 році російський уряд виділив 1,4 млн рублів, зазначають в Центрі.

Вивезення українських дітей в РФ

За вивезення українських дітей до Росії Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та упвноваженої у справах дітей при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.

Ордер буде діяти до кінця їхнього життя, або поки їх не затримають.

Також зазначимо, що міжнародні організації різко засудили такі дії Росії. Наприклад, ПАРЄ визнала депортацію українських дітей геноцидом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.