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Окупанти погрожують відключати електрику людям, які не отримають паспорти РФ, - ЦНС

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Запорізька область, Вівторок 16 травня 2023 15:34
Окупанти погрожують відключати електрику людям, які не отримають паспорти РФ, - ЦНС Фото: Росіяни (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Окупанти у Запорізькій області змушують людей отримувати російські паспорти, аби їм надалі не відключали електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Окупанти змушують мешканців захопленої частини Запорізької області переукладати договори про постачання електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для такої процедури люди повинні мати російський паспорт, ідентифікаційний номер та документи на право власності на житло за російським "стандартом".

"Окупанти дають 30 днів на оформлення усіх "документів" та переукладення угоди, інакше будуть відключати квартири від електроенергії", - додали у ЦНС.

Нагадаємо, що російські загарбники почали тиснути на жителів Луганської області, які не хочуть отримувати паспорти РФ. Жителям міста Сватове урізають зарплати на 30%.

Окупанти намагаються пришвидшити темпи паспортизації в Херсонській області та навмисно псують українські документи.

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