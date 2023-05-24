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У РФ вигадали новий спосіб для вербування військових: обіцяють видавати землю в окупації

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Середа 24 травня 2023 17:30
У РФ вигадали новий спосіб для вербування військових: обіцяють видавати землю в окупації Фото: військовим РФ обіцяють земельні ділянки на окупованих територіях за участь у війні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росіянам обіцяють земельні ділянки на тимчасово окупованих територіях, аби вони активніше вступали до лав Збройних сил РФ і погоджувалися воювати проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як зазначається, окупаційні адміністрації активно "націоналізують" фермерські угіддя, які були тимчасово залишені власниками. "Віджаті" в українців земельні ділянки обіцяють роздати російським військовим як винагороду за участь у війні.

Великі фермерські господарства вже передані під кураторство підставних осіб, які контролюються місцевими гауляйтерами. Зокрема у Херсонській області фермерські господарства передані людині колаборанта Сальдо.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники продовжують знущатися з місцевого населення, зокрема:

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