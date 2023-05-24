У РФ вигадали новий спосіб для вербування військових: обіцяють видавати землю в окупації
Росіянам обіцяють земельні ділянки на тимчасово окупованих територіях, аби вони активніше вступали до лав Збройних сил РФ і погоджувалися воювати проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
Як зазначається, окупаційні адміністрації активно "націоналізують" фермерські угіддя, які були тимчасово залишені власниками. "Віджаті" в українців земельні ділянки обіцяють роздати російським військовим як винагороду за участь у війні.
Великі фермерські господарства вже передані під кураторство підставних осіб, які контролюються місцевими гауляйтерами. Зокрема у Херсонській області фермерські господарства передані людині колаборанта Сальдо.
Ситуація на тимчасово окупованих територіях
На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники продовжують знущатися з місцевого населення, зокрема:
- Російські військові почали затримувати чоловіків на окупованій території Запорізької області. Окупанти шляхом погроз змушують їх воювати на боці РФ.
- На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни планують провести "медичні огляди" дітей, щоб потім вивезти їх на територію РФ.
- Росіяни намагаються змусити місцеве населення в окупації оформити паспорт РФ. Для тих, хто й надалі відмовляється від паспортизації, окупанти створюють нестерпні умови для життя. Зокрема, погрожують відключати електрику.
- На тимчасово окупованих територіях зростає кількість злочинів скоєних представниками ПВК "Вагнера". Вони викрадають автівки, гвалтують місцевих та влаштовують п’яні дебоші. Силовикам, яких завезли на ТОТ з Росії, не вдається їх контролювати.
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