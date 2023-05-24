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В РФ придумали новый способ для вербовки военных: обещают выдавать землю в оккупации

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Среда 24 мая 2023 17:30
В РФ придумали новый способ для вербовки военных: обещают выдавать землю в оккупации Фото: военным РФ обещают земельные участки на оккупированных территориях за участие в войне (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россиянам обещают земельные участки на временно оккупированных территориях, чтобы они активнее вступали в ряды Вооруженных сил РФ и соглашались воевать против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как отмечается, оккупационные администрации активно "национализируют" фермерские угодья, временно оставленные собственниками. "Отжатые" у украинцев земельные участки обещают раздать российским военным как вознаграждение за участие в войне.

Большие фермерские хозяйства уже переданы под кураторство подставных лиц, контролируемых местными гауляйтерами. В частности, в Херсонской области фермерские хозяйства переданы человеку коллаборанта Сальдо.

Ситуация на временно оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики продолжают издеваться над местным населением, в частности:

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