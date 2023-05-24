В РФ придумали новый способ для вербовки военных: обещают выдавать землю в оккупации
Россиянам обещают земельные участки на временно оккупированных территориях, чтобы они активнее вступали в ряды Вооруженных сил РФ и соглашались воевать против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Как отмечается, оккупационные администрации активно "национализируют" фермерские угодья, временно оставленные собственниками. "Отжатые" у украинцев земельные участки обещают раздать российским военным как вознаграждение за участие в войне.
Большие фермерские хозяйства уже переданы под кураторство подставных лиц, контролируемых местными гауляйтерами. В частности, в Херсонской области фермерские хозяйства переданы человеку коллаборанта Сальдо.
Ситуация на временно оккупированных территориях
На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики продолжают издеваться над местным населением, в частности:
- Российские военные стали задерживать мужчин на оккупированной территории Запорожской области. Оккупанты путем угроз заставляют их воевать на стороне РФ.
- На временно оккупированных территориях Луганской области россияне планируют провести "медицинские осмотры" детей, чтобы затем вывезти их на территорию РФ.
- Россияне пытаются заставить местное население в оккупации оформить паспорт РФ. Для тех, кто и дальше отказывается от паспортизации, оккупанты создают невыносимые условия для жизни. В частности, угрожают отключать электричество.
- На временно оккупированных территориях растет количество преступлений, совершенных представителями ЧВК "Вагнера". Они похищают автомобили, насилуют местных и устраивают пьяные дебоши. Силовикам, завезенным на ТОТ из России, не удается их контролировать.
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