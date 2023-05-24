В РФ придумали новый способ для вербовки военных: обещают выдавать землю в оккупации

Фото: военным РФ обещают земельные участки на оккупированных территориях за участие в войне (Getty Images)

Россиянам обещают земельные участки на временно оккупированных территориях, чтобы они активнее вступали в ряды Вооруженных сил РФ и соглашались воевать против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как отмечается, оккупационные администрации активно "национализируют" фермерские угодья, временно оставленные собственниками. "Отжатые" у украинцев земельные участки обещают раздать российским военным как вознаграждение за участие в войне. Большие фермерские хозяйства уже переданы под кураторство подставных лиц, контролируемых местными гауляйтерами. В частности, в Херсонской области фермерские хозяйства переданы человеку коллаборанта Сальдо. Ситуация на временно оккупированных территориях На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики продолжают издеваться над местным населением, в частности: Российские военные стали задерживать мужчин на оккупированной территории Запорожской области. Оккупанты путем угроз заставляют их воевать на стороне РФ.

На временно оккупированных территориях Луганской области россияне планируют провести "медицинские осмотры" детей, чтобы затем вывезти их на территорию РФ.

Россияне пытаются заставить местное население в оккупации оформить паспорт РФ. Для тех, кто и дальше отказывается от паспортизации, оккупанты создают невыносимые условия для жизни. В частности, угрожают отключать электричество.

На временно оккупированных территориях растет количество преступлений, совершенных представителями ЧВК "Вагнера". Они похищают автомобили, насилуют местных и устраивают пьяные дебоши. Силовикам, завезенным на ТОТ из России, не удается их контролировать.