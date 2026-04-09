UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні

РФ вигадала цинічний фейк, щоб виправдати удари по українських потягах

21:05 09.04.2026 Чт
2 хв
Жодного підтвердження своїм заявам росіяни, традиційно, не надають
aimg Валерій Ульяненко
Фото: росіяни вигадали фейк про військових та цивільні поїзди в Україні (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Пропаганда РФ поширює фейк про те, що ЗСУ нібито використовують цивільні поїзди для військових потреб. Росіяни роблять це, щоби виправдати свої систематичні обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центру протидії дезінформації.

Читайте також: Вагон не має стати пасткою: "Укрзалізниця" посилила правила через атаки РФ

Пропагандисти заявляють, що українські залізничники нібито передали частину цивільного рухомого складу військовим, через що буцімто скасовуються окремі рейси у Харківській та Полтавській областях.

При цьому росіяни не надають жодних доказів на підтвердження своїх заяв. Крім того, ігнорується той факт, що саме атаки країни-агресорки стають причиною зміни розкладу потягів чи скасування окремих рейсів.

"Брехнею про "використання цивільних поїздів військовими" кремлівські пропагандисти намагаються виправдати систематичні удари російських військ по залізничній інфраструктурі України, включно з обстрілами вокзалів і пасажирських поїздів", - сказано в заяві ЦПД.

Центр пояснив, що такими вигаданими звинуваченнями РФ намагається легітимізувати удари по цивільній інфраструктурі.

"Насправді удари по залізничній інфраструктурі здійснюються військами держави-агресора задля терору проти мирного населення і не мають жодного військового виправдання", - йдеться в заяві.

Удари по залізниці України

Нагадуємо, 14 березня безпілотник РФ атакував пасажирський поїзд на Сумщині - він влучив у хвостовий тепловоз складу сполученням Смородине - Ворожба. Пасажири і залізничники не постраждали, оскільки їх оперативно евакуювали.

Того ж дня росіяни вдарили безпілотником по приміському поїзду на Харківщині - поранення отримали машиніст і його помічник.

До цього, 8 березня, під удар потрапив пасажирський поїзд сполученням Київ - Суми. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
