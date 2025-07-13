РФ шукає нові способи мобілізації: поліція пропонує затриманим "альтернативу"
Через нестачу добровольців для війни проти України російська влада вдається до нових схем. Поліцейським платять премії за примус затриманих до підписання контрактів із Міноборони РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram.
Центр протидії дезінформації повідомляє, що в Росії поліція стала новим інструментом прихованої мобілізації.
Через брак бажаючих іти на війну та дедалі меншу ефективність фінансової мотивації, у країні запроваджують тиск і шантаж.
Так, з 2023 року російські поліцейські у різних регіонах РФ пропонують затриманим "альтернативу" в’язниці - підписання контракту з Міністерством оборони для участі у війні проти України.
За кожного "вербованого" поліцейські отримують премії в розмірі від 10 до 100 тисяч рублів (130-1300 доларів), залежно від регіону.
Російська армія зазнає постійних втрат на фронті, поповнити які дедалі важче. Загальна мобілізація - непопулярна серед населення.
Тому Кремль продовжує використовувати інструменти прихованої мобілізації: через поліцію, культурні установи, держзакупівлі та інші "цивільні" механізми.
Мобілізація ув'язнених в Росії
Вербування ув'язнених у Росії стало звичною практикою під час війни проти України. Починаючи з середини 2022 року, російська влада за сприяння приватних військових компаній, зокрема ПВК "Вагнер", залучала ув'язнених до бойових дій, обіцяючи їм амністію, грошові виплати та інші привілеї.
Ця ініціатива викликала осуд з боку правозахисників, які наголошували на порушенні прав людини та відсутності прозорості щодо умов для ув'язнених. Багато з них гинули через недостатню підготовку, а обіцяні вигоди часто залишалися лише на словах.
Також ми писали, що Росія також планує сформувати штурмові підрозділи із засуджених, хворих на гепатит "В" і "С".
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