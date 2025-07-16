Росіяни у тимчасово окупованому Луганську посилюють примусову мобілізацію, - "Атеш"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Атеш".

Таким чином росіяни намагаються поповнити втрати на фронті за рахунок місцевих жителів, не готових і не навчених до участі у бойових діях.

Мобілізація студентів

Особливу увагу окупанти приділяють навчальним закладам міста. Так, до будівель Луганського державного університету (ЛДУ), Луганського педагогічного університету (ЛДПУ) та Луганської академії внутрішніх справ (ЛАВС) заходять люди у військовій формі.

Під загрозою тиску та арешту студентів змушують підписувати контракти або просто насильно забирають та відправляють на збірні пункти без підготовки та мінімальних умов.

Намагаються приховати масштаби мобілізації

Для приховування масштабів мобілізації використовуються методи залякування, дезінформації та обмеження доступу до інформації. Батькам повідомляють, що їхні діти "на військових зборах" чи "проходять практику", хоча насправді вони вже перебувають на лінії фронту.