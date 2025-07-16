Росіяни у тимчасово окупованому Луганську посилюють примусову мобілізацію, - "Атеш"
Агенти "Атеш" в тимчасово окупованому Луганську зафіксували посилення примусової мобілізації, яку проводить представники окупаційної "влади" за підтримки російських силовиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Атеш".
Таким чином росіяни намагаються поповнити втрати на фронті за рахунок місцевих жителів, не готових і не навчених до участі у бойових діях.
Мобілізація студентів
Особливу увагу окупанти приділяють навчальним закладам міста. Так, до будівель Луганського державного університету (ЛДУ), Луганського педагогічного університету (ЛДПУ) та Луганської академії внутрішніх справ (ЛАВС) заходять люди у військовій формі.
Під загрозою тиску та арешту студентів змушують підписувати контракти або просто насильно забирають та відправляють на збірні пункти без підготовки та мінімальних умов.
Намагаються приховати масштаби мобілізації
Для приховування масштабів мобілізації використовуються методи залякування, дезінформації та обмеження доступу до інформації. Батькам повідомляють, що їхні діти "на військових зборах" чи "проходять практику", хоча насправді вони вже перебувають на лінії фронту.
Мобілізація в армію РФ
Раніше повідомлялось, що через нестачу добровольців для війни проти України російська влада вдається до нових схем. Так, поліцейським платять премії за примус затриманих до підписання контрактів із Міноборони РФ.
Також ми писали, що Росія також планує сформувати штурмові підрозділи із засуджених, хворих на гепатит "В" і "С".
Загалом, вербування ув'язнених у Росії стало звичною практикою під час війни проти України. Починаючи з середини 2022 року, російська влада за сприяння приватних військових компаній, зокрема ПВК "Вагнер", залучала ув'язнених до бойових дій, обіцяючи їм амністію, грошові виплати та інші привілеї.
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