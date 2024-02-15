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РФ відправляє студентів з Якутії для пропаганди на окупованих територіях України

Четвер 15 лютого 2024 18:05
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РФ відправляє студентів з Якутії для пропаганди на окупованих територіях України Ілюстративне фото: РФ відправляє студентів з Якутії для пропаганди на окупованих територіях України (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація продовжує посилювати пропаганду серед українців, які лишились на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Зокрема в Донецькій області росіяни влаштували "концерт дружби з Якутією". Для цього туди привезли делегацію з арктичного державного інституту культури з міста Якутія.

Також росіяни змусили взяти участь в організації спільного концерту з якутами місцеву молодь. Під час заходу лунали типові російські наративи про "один народ" та "визвольну війну".

Центр національного спротиву отримав списки усіх організаторів таких заходів з боку окупаційної адміністрації росіяни та зазначає, що така діяльність доволі шкідлива для здоров’я.

Вибори президента в Росії

8 грудня, диктатор Путін заявив про намір вп'яте переобиратися в президенти.

Як стверджувало раніше Reuters, перемога у виборах дозволить йому залишатись при владі щонайменше до 2030 року, а прессекретар Дмитро Пєсков переконаний в переобранні чинного голови Кремля з результатом понад 90% голосів.

Згідно з рішенням російської ЦВК, вибори президента в Росії вперше триватимуть три дні - з 15 по 17 березня. Зокрема так звані "вибори" терористи планують провести й на тимчасово окупованих територіях України.

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