Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

В частности, в Донецкой области россияне устроили "концерт дружбы с Якутией". Для этого туда привезли делегацию из арктического государственного института культуры из Якутии.

Также россияне заставили принять участие в организации совместного концерта с якутами местной молодежи. Во время мероприятия звучали типичные российские нарративы об "одном народе" и "освободительной войне".

Центр национального сопротивления получил списки всех организаторов таких мероприятий со стороны оккупационной администрации россияне и отмечает, что такая деятельность вредна для здоровья.

Выборы президента в России

8 декабря, диктатор Путин заявил о намерении в пятый раз переизбираться в президенты.

Как утверждало ранее Reuters, победа в выборах позволит ему оставаться у власти по меньшей мере до 2030 года , а пресс-секретарь Дмитрий Песков убежден в переизбрании действующего главы Кремля с результатом более 90% голосов.

Согласно решению российского ЦИК, выборы президента в России впервые продлятся три дня – с 15 по 17 марта. В частности, так называемые "выборы" террористы планируют провести и на временно оккупированных территориях Украины.

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