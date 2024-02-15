ua en ru
Чт, 15 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ отправляет студентов из Якутии для пропаганды на оккупированных территориях Украины

Четверг 15 февраля 2024 18:05
UA EN RU
РФ отправляет студентов из Якутии для пропаганды на оккупированных территориях Украины Иллюстративное фото: РФ отправляет студентов из Якутии для пропаганды на оккупированных территориях Украины (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация продолжает усиливать пропаганду среди украинцев, оставшихся на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

В частности, в Донецкой области россияне устроили "концерт дружбы с Якутией". Для этого туда привезли делегацию из арктического государственного института культуры из Якутии.

Также россияне заставили принять участие в организации совместного концерта с якутами местной молодежи. Во время мероприятия звучали типичные российские нарративы об "одном народе" и "освободительной войне".

Центр национального сопротивления получил списки всех организаторов таких мероприятий со стороны оккупационной администрации россияне и отмечает, что такая деятельность вредна для здоровья.

Выборы президента в России

8 декабря, диктатор Путин заявил о намерении в пятый раз переизбираться в президенты.

Как утверждало ранее Reuters, победа в выборах позволит ему оставаться у власти по меньшей мере до 2030 года , а пресс-секретарь Дмитрий Песков убежден в переизбрании действующего главы Кремля с результатом более 90% голосов.

Согласно решению российского ЦИК, выборы президента в России впервые продлятся три дня – с 15 по 17 марта. В частности, так называемые "выборы" террористы планируют провести и на временно оккупированных территориях Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Якутия Война России против Украины Пропагандист Центр национального сопротивления
NEWS
В Польше создадут общий тренировочный центр НАТО и Украины
В Польше создадут общий тренировочный центр НАТО и Украины
DAILY
"Титаническое испытание". Что происходит под Купянском и смогут ли ВСУ удержать город
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина "Титаническое испытание". Что происходит под Купянском и смогут ли ВСУ удержать город