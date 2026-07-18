У РФ "відбивалися" від дронів майже у 20 регіонах

Крім того, під час атаки було уражено склад Wildberries в Електросталі. Цю інформацію підтвердив губернатор Московської області Андрій Воробйов.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські дрони цієї ночі уразили два важливі логістичні об'єкти у Московському та Тамбовському регіонах.

За його словами, також було уражено нафтовий об'єкт, а українські мідлстрайки працювали по цілях в акваторіях Азовського й Чорного морів та в тимчасово окупованому Криму.