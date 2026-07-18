В РФ "отбивались" от дронов почти в 20 регионах

Кроме того, во время атаки был поражен состав Wildberries в Электростале. Эту информацию подтвердил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские дроны этой ночью поразили два важных логистических объекта в Московском и Тамбовском регионах.

По его словам, также был поражен нефтяной объект, а украинские медстрайки работали по целям в акваториях Азовского и Черного морей и во временно оккупированном Крыму.