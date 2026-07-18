В РФ "отбивались" от дронов почти в 20 регионах

Российская ПВО, по официальной версии, снова "справилась" с сотнями дронов. В то же время география ночной атаки охватила почти два десятка регионов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.
В российском военном ведомстве заявили, что в ночь на 18 июля силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 379 украинских беспилотников самолетного типа.
По утверждению Минобороны РФ, беспилотники якобы были сбиты над территориями:
Белгородской области;
Брянской области;
Курской области;
Смоленской области;
Рязанской области;
Калужской области;
Тульской области;
Тамбовской области;
Орловской области;
Липецкой области;
Тверской области;
Псковской области;
Воронежской области;
Ростовской области;
Волгоградской области;
Ленинградской области;
Владимирской области;
Московского региона;
Краснодарского края;
временно оккупированного Крыма;
акваторий Азовского и Черного морей.
Несмотря на заявления Минобороны РФ об "успешной" работе ПВО, в ночь на 18 июля беспилотники атаковали несколько объектов в Московской области. Под удар попала нефтебаза в Ногинске, также сообщалось о взрывах в Твери и Владимире.
Кроме того, во время атаки был поражен состав Wildberries в Электростале. Эту информацию подтвердил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские дроны этой ночью поразили два важных логистических объекта в Московском и Тамбовском регионах.
По его словам, также был поражен нефтяной объект, а украинские медстрайки работали по целям в акваториях Азовского и Черного морей и во временно оккупированном Крыму.