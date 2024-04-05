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РФ вербує українців на окупованих територіях до загонів ПВК "Вагнера" в Африці, - ЦНС

П'ятниця 05 квітня 2024 18:03
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РФ вербує українців на окупованих територіях до загонів ПВК "Вагнера" в Африці, - ЦНС Фото: найманці ПВК "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росіяни на тимчасово окупованих територіях вербують українців до загонів ПВК "Вагнера" для війни в Африці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як повідомляється, ПВК "Вагнера" розпочала вербувати чоловіків від 22 до 50 років. на тимчасово окупованих територіях України. Окупанти обіцяють їм заробітну плату в розмірі 240 тисяч рублів, якщо контракт буде підписаний на шість місяців.

У ЦНС зазначили, що в Африці бранцям доведеться, окрім того, що воювати, ще й займатися видобутком корисних копалин.

У Спротиві також нагадують, що "вагнерівців" помітили в Африці ще у 2017 році. Вони аргументують свою присутність на континенті тим, що прагнуть "боротися з американськими впливами".

"Росія відома своїми постійними війнами у багатьох країнах світу і тим, що не гребує порушувати міжнародне гуманітарне право, яке не дозволяє вербування місцевого населення до мілітаристичних об’єднань", - додали у ЦНС.

ПВК "Вагнера" після смерті Пригожина

Після смерті Євгена Пригожина, частину найманців ПВК "Вагнера" перекинули до Білорусі.

За даними британської розвідки, у жовтні 2023 року підрозділи ПВК "Вагнера" увійшли до складу Росгвардії.

Наприкінці грудня Росія посилила військове угруповання на території союзницької країни. Військові країни за підтримки Москви розгорнули кілька батальйонів і тактичних груп у двох областях Білорусі.

За даними британської розвідки, у Білорусі залишається менше тисячі бойовиків ПВК "Вагнера". Це грає на руку Кремлю і впливає на Україну.

Пізніше стало відомо, що частина найманців ПВК "Вагнера", які перебувають у Білорусі, могла бути перекинута до Росії.

Також нещодавно ми повідомляли, що Росія формує новий корпус добровольців, до якого увійдуть колишні "вагнерівці". Вони вже діють у районі Авдіївки Донецької області.

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Африка ПВК Вагнера Війна в Україні Вагнерівці
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