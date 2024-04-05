РФ вербует украинцев на оккупированных территориях в отряды ЧВК "Вагнера" в Африке, - ЦНС
Россияне на временно оккупированных территориях вербуют украинцев в отряды ЧВК "Вагнера" для войны в Африке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Как сообщается, ЧВК "Вагнера" начала вербовать мужчин от 22 до 50 лет на временно оккупированных территориях Украины. Оккупанты обещают им заработную плату в размере 240 тысяч рублей, если контракт будет подписан на шесть месяцев.
В ЦНС отметили, что в Африке пленникам придется, кроме того, что воевать, еще и заниматься добычей полезных ископаемых.
В Сопротивлении также напоминают, что "вагнеровцев" заметили в Африке еще в 2017 году. Они аргументируют свое присутствие на континенте тем, что стремятся "сражаться с американскими влияниями".
"Россия известна своими постоянными войнами во многих странах мира и тем, что не гнушается нарушать международное гуманитарное право, которое не позволяет вербовку местного населения в милитаристские объединения", - добавили в ЦНС.
ЧВК "Вагнера" после смерти Пригожина
После смерти Евгения Пригожина часть наемников ЧВК "Вагнера" перебросили в Беларусь.
По данным британской разведки, в октябре 2023 года подразделения ЧВК "Вагнера" вошли в состав Росгвардии.
В конце декабря Россия усилила военную группировку на территории союзнической страны. Военные страны при поддержке Москвы развернули несколько батальонов и тактических групп в двух областях Беларуси.
По данным британской разведки, в Беларуси остается менее тысячи боевиков ЧВК "Вагнера". Это играет на руку Кремлю и влияет на Украину.
Позже стало известно, что часть наемников ЧВК "Вагнера", которые находятся в Беларуси, могла быть переброшена в Россию.
Также недавно мы сообщали, что Россия формирует новый корпус добровольцев, в который войдут бывшие "вагнеровцы". Они уже действуют в районе Авдеевки Донецкой области.
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