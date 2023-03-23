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РФ вербує найманців у Білорусі та Анголі для війни проти Україні, - ЦНС

Фото: РФ хоче завербувати до 2000 найманців у Білорусі для війни проти України (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росія почала вербувати найманців для війни проти України в Білорусі та Анголі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Аби покрити великі втрати росіяни планують залучити ще більше найманців, втрата яких не викликає соціальну напругу в російському суспільстві. Так, окупанти очікують залучити до 2000 найманців з Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мова йде про співробітників охоронного підприємства "ГвардСервіс". В ЦНС повідомили, що "ГардСервіс" було створено спеціальним указом білоруського диктатора Олександра Лукашенка у 2019 році. Базуються "охоронці" на території колишнього центру підготовки білоруських спецпризначенців.

"Крім того, відомо про прибуття до РФ близько 100 найманців з Анголи. Про їх участь у війни домовився особисто голова МЗС РФ Сергій Лавров під час візиту до африканської країни", - повідомили в Центрі національного спротиву.

Нагадаємо, що російські загарбники на окупованих територіях України вербують дітей до мілітарної організації "Юнармія".

Російські окупанти продовжують приховану мобілізацію на захоплених територіях Луганської області. Вони вербують в'язнів у колоніях.

Євген Пригожин, один із засновників приватної військової компанії "Вагнера", оголосив про відкриття центрів набору найманців. Подібні центри відкрилися в багатьох школах і дитячих спортивних клубах Росії.

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