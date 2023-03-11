ПВК "Вагнера" вербує найманців у школах та дитячих спортклубах, - Postimees
Євген Пригожин, один із засновників приватної військової компанії "Вагнера", оголосив про відкриття центрів набору найманців. Подібні центри відкрилися в багатьох школах і дитячих спортивних клубах Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.
Про наявність таких філій ПВК з вербування бойовиків у регіонах відомо давно. У великих містах регіону реклама з'явилася, в тому числі і на громадському транспорті.
У заяві Пригожина названо шість нових точок у Сибіру, які раніше діяли як звичайні спортклуби. У Новосибірську вербувальники розташувалися в офісі "Силової єдності Сибіру". Вербувальні пункти розташовані в наступних локаціях:
- В Омську вербувальники влаштувалися в клубі "Десантник" прямо у будівлі гімназії №147. Клуб називає себе православним спортивно-патріотичним клубом. Там займається, зокрема молодша група, проте це не стало перешкодою для відкриття там центру вербування ПВК;
- У Барнаулі також вказано центр вербування у муніципальному дитячому освітньому закладі - у філії спортивної школи олімпійського резерву №3. Він називається "Бойові рукавички" і вважається найстарішим боксерським клубом у місті;
- В Іркутську пропонують вступати в найманці через спортивний клуб "Профі", що знаходиться прямо в будівлі федеральної установи "Державне училище олімпійського резерву Іркутська";
- У Красноярську до ПВК "Вагнера" пропонують вступати у клубі "Сибірського центру російського бойового мистецтва", де займаються рукопашним боєм із дітьми, починаючи від чотирьох років;
- У Читі ПВК "Вагнера" пропонує звертатися до клубу "Островський", де займаються і діти.
У списку представлено лише шість із 42 заявлених Пригожиним нових центрів вербування.
Нагадаємо, що ПВК "Вагнера" показала себе у війні в Україні ефективніше, ніж регулярна російська армія. При цьому методи "вагнерівців" були цікавими, але немислимими.
Міністерство оборони Росії почало напряму набирати в'язнів до лав армії та кидати на війну проти України. Раніше ув'язнених вербували до ПВК "Вагнера".
Рішення Міноборони Росії вербувати ув'язнених є показником того, що Кремль прагне використовувати засуджених для майбутніх атак "людської хвилі" подібно до угрупування "Вагнера", попри обмежену боєздатність засуджених.
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