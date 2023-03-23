РФ вербует наемников в Беларуси и Анголе для войны против Украины, - ЦНС

Россия начала вербовать наемников для войны против Украины в Беларуси и Анголе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Чтобы покрыть большие потери россияне планируют привлечь еще больше наемников, потеря которых не вызывает социального напряжения в российском обществе. Да, оккупанты ожидают привлечь до 2000 наемников из Беларуси", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о сотрудниках охранного предприятия "ГвардСервис". В ЦНС сообщили, что "ГардСервис" был создан специальным указом белорусского диктатора Алесандра Лукашенко в 2019 году. Базируются "охранники" на территории бывшего центра подготовки белорусских спецназовцев.

"Кроме того, известно о прибытии в РФ около 100 наемников из Анголы. Об их участии в войне договорился лично глава МИД РФ Сергей Лавров во время визита в африканскую страну", - сообщили в Центре национального сопротивления.