Фото: Росіяни на окупованих територіях вербують дітей в "Юнармію" (GettyImages)

Російські загарбники на окупованих територіях України вербують дітей до мілітарної організації "Юнармія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.