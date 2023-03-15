У містах Луганської області окупанти продовжують набирати на війну в'язнів, - ОВА

Російські окупанти продовжують приховану мобілізацію на захоплених територіях Луганської області. Вони вербують в'язнів у колоніях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА.

"Додаткові послуги чоловікам пропонують в місцевих колоніях. У Брянці, Алчевську, Перевальську, Хрустальному, Сорокиному та Суходольську триває вербування і доправлення на фронт в’язнів", - йдеться у повідомленні.

Завербованих в'язнів росіяни відразу кидають на війну проти України.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, російське керівництво збирається набрати ще 400 тисяч контрактників навесні.

Крім того, мер Мелітополя повідомив, що бойовики ПВК "Вагнера" вербують місцевих жителів, щоб відправити під Бахмут.

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