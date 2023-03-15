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У містах Луганської області окупанти продовжують набирати на війну в'язнів, - ОВА

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Алчевськ, Середа 15 березня 2023 08:29
У містах Луганської області окупанти продовжують набирати на війну в'язнів, - ОВА Фото: росіяни продовжують вербувати ув'язнених у Луганській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти продовжують приховану мобілізацію на захоплених територіях Луганської області. Вони вербують в'язнів у колоніях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА.

Завербованих в'язнів росіяни відразу кидають на війну проти України.

"Додаткові послуги чоловікам пропонують в місцевих колоніях. У Брянці, Алчевську, Перевальську, Хрустальному, Сорокиному та Суходольську триває вербування і доправлення на фронт в’язнів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, російське керівництво збирається набрати ще 400 тисяч контрактників навесні.

Крім того, мер Мелітополя повідомив, що бойовики ПВК "Вагнера" вербують місцевих жителів, щоб відправити під Бахмут.

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