У містах Луганської області окупанти продовжують набирати на війну в'язнів, - ОВА
Російські окупанти продовжують приховану мобілізацію на захоплених територіях Луганської області. Вони вербують в'язнів у колоніях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА.
Завербованих в'язнів росіяни відразу кидають на війну проти України.
"Додаткові послуги чоловікам пропонують в місцевих колоніях. У Брянці, Алчевську, Перевальську, Хрустальному, Сорокиному та Суходольську триває вербування і доправлення на фронт в’язнів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, російське керівництво збирається набрати ще 400 тисяч контрактників навесні.
Крім того, мер Мелітополя повідомив, що бойовики ПВК "Вагнера" вербують місцевих жителів, щоб відправити під Бахмут.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.